Özgür Özel, Brüksel'de konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Place Jean Rey Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Türkiye'de 60 kez partililerle bir araya geldiklerini aktaran Özel, "Yaptığımız şey bir miting değil, bir eylemdi, bir karşı çıkıştı, bir karşı koyuştu. İşte o yüzden 61'inci eylemimizde Brüksel'de sizlerleyiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buraya eylem yapmaya, sesimizi duyurmaya, dayanışmaya, sizlerden güç almaya, sizlere umut vermeye geldik." diye konuştu.

REKLAM advertisement1

Özel, partisinin içeride ve dışarıda Türkiye'nin menfaatlerini savunmaktan geri durmadığını, Türkiye'de ana muhalefet, ancak yurt dışına çıktıklarında Türkiye'nin partisi olduklarını kaydetti.

REKLAM

Sirkeci Garı'ndan 64 yıl önce kalkan bir trenin Almanya'ya geldiğini anımsatan Özel, "gurbetçilerin" Avrupa'ya güç verdiğini ve buranın ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi.

Avrupa'daki Türk toplumuna ve özellikle de gençlere çağrıda bulunan Özel, "Lütfen siyasetten uzak durmayın. Sandıktan uzak durmayın." dedi.

Özel, gurbetçilerin torunlarıyla hasreti bitireceklerini belirterek, "CHP iktidarında Avrupa Birliği'nde buluşacağız, sınırları kaldıracağız." diye konuştu.

Avrupa'daki vatandaşlara vaatlerde bulunan Özel, en ucuz tarifeden alınarak yılın istenilen zamanında kullanılması öngörülen "hasret bileti" adıyla uçak bileti sözü verdi. Özel ayrıca, yurt dışında yaşayan vatandaşların araçlarını Türkiye'ye bir sefere mahsus vergisiz götürebilmesini sağlayacaklarını da söyledi. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.