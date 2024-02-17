Özgür Özel: Birleşmeye davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Özel, seçim çalışmaları kapsamında Bergama ilçe meydanında düzenlenen halkla buluşma etkinliğine katıldı.

Partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ve Bergama Belediye Başkan adayı Tanju Çelik'i takdim eden Özel, Bergama'da geçen yerel seçimleri AK Parti'nin kazandığını, bugün ise farklı bir belediye başkan adayı gösterdiklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

"CHP, HERKESİN İÇİNE DOĞDUĞU BABAEVİDİR"

Bergama'nın seçtiği kişinin aday gösterilmediğini dile getiren Özel, "Sanki kayyum atamışlar gibi. Belediyede toplu iş sözleşmesi var, mevcut başkan ortada yok. AK Parti'nin adayı toplu iş görüşmesi yapıyor." dedi.

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CHP'nin Bergama Belediye Başkan adayı Tanju Çelik'in ilçenin evladı çocuk doktoru olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"CHP, sizin babanızın, dedenizin evi. CHP, herkesin içine doğduğu babaevidir. Herkes bilir ki başım sıkışırsa, dara düşersem eğer babaevinin çorbası kaynamaktadır. Kozak Yaylası'nda mağdur köylü, asgari ücretle geçinemeyen işçi, 10 bin lira emekli maaşı ile geçinemeyen emekli, babaevi burada. Senin yerin başımızın üzerindedir. Babaevinin tapusu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tedir. Bu babaevi hepimizin. Mağdur, mazlum, itiraz eden kim varsa babaevinde birleşmeye davet ediyorum. Biz, kimseyi uzakta tutmak istemiyoruz. Biz, ittifakı masa başında kuramadıysak Bergama'da sandık başında kuracağız. Bergama'daki tüm demokratları birleşmeye davet ediyorum."

Emeklinin bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmasına da değinen Özel, bu hayat pahalılığında bu ikramiyenin çok az olduğunu söyledi.