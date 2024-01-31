Özgür Özel: Billboard meselesine şaşırdım

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Yapılan iş tamamen Anayasa'ya aykırı, büyük bir gaflet, büyük bir hata var." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği Cem Eren Kültür Merkezi'nin açılışı ve Prof. Dr. Muammer Aksoy'u anma törenine gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KAVGA ETMEYECEĞİM BUNUN KİMSEYE FAYDASI YOK"

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sizin 'Eskişehir'de İYİ Parti'nin AK Parti ile tuhaf alışverişleri olduğunu' ima eden bir konuşma yaptığınızı söyledi. 'Eski Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu'na sorun, Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP, 1 liralık yardım yapmış mı?' dedi. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna Özel, "Çok şaşırdım bu konuşmaya. İki ihtimal var, ihtimallerden bir tanesi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Sayın Genel Başkan bizle kavga etmek istiyor. Ben, Sayın Genel Başkanla kavga etmeyeceğim. Bunun kimseye faydası yok." yanıtını verdi.

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Eskişehir'deki konuşmasında, "İYİ Parti'den milletvekili seçilen kişinin AK Parti'ye katılmasını" eleştirdiğini belirten Özel, "Ben, 'saray, geçmişte birlikte olduklarımızı birtakım imkanlar yaratarak karşımıza çıkarıyor' derken, Eskişehir'deki AK Parti adayını kastettim. Benim ne Kemal Beye sorma ihtiyacım var ne bir başkasına. Meral Hanımın kişisel olarak da partisinin de bahsettiği konulardaki namusuna, dirayetine ben kefilim. Bu konuda hiçbir şey yok. Mesele benim açımdan bir yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi boyutundadır." ifadelerini kullandı.

"YAPILAN İŞ TAMAMEN ANAYASAYA AYKIRI"

"Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Özel, şunları kaydetti:

"Yapılan iş tamamen Anayasa'ya aykırı, büyük bir gaflet, büyük bir hata var. Hatanın kendisi şu, Anayasa ne diyor 'Kesinleşen karar okutulursa...' Kesinleşen karar mı okutuldu? Okutulan karar Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'ni yok sayan kararı. Anayasa Mahkemesi'ni yok sayan Yargıtay kararının okutulmasıyla milletvekilliği mi düşer? İyice şuurlarını kaybetmişler, ne yaptıklarını bilmiyorlar. Birinci derece mahkemesinin kesinleşen kararı okunsa düşer. Onu okutamıyor, çünkü kesinleşmedi, Anayasa Mahkemesi kararı bozdu. Anayasa Mahkemesi 'hak ihlali var' dedi. Kişiye yönelik bir karar olduğu için bozuldu.

"ANAYASA KATLİAMI" Yargılamayı durduracaksın, serbest bırakacaksın, gelecek milletvekilliğini yapacak. Ama artık o kadar kontrolsüz ve hukuk tanımaz olmuşlar ki Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan birinci kademe mahkemesine 'doğru yaptın' dediği kararı okutarak milletvekilliği düşürüyorlar. Yani akıl almaz bir şekilde... Çıkıp vanilyalı kek tarifi okutsalar Anayasa'ya daha uygun olurdu. Koskoca Meclis, milli iradenin tecelligahı kimlerin eline kalmış. Bekir Bozdağ'ın elinde dün yapılan iş, bir Anayasa katliamıdır. Akıl almaz bir şey." REKLAM "Atalay kararıyla ilgili gelecek süreçte bir eylem planınız var mı?" sorusu üzerine Özel, bir hazırlıklarının, gelecek hafta sonu miting yapmak gibi bir niyetlerinin olduğunu söyledi. "BİLLBOARD MESELESİNE ŞAŞIRDIM" "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'seçim kampanyası için hazırladıkları afişlerin billboard şirketiyle anlaşma yapmalarına rağmen CHP yönetimindeki İstanbul ve Ankara'da asılmadığı' yönündeki ifadelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Özel, "Billboard meselesini de duydum, şaşırdım. Sorup, öğreneceğim. Yapabileceğim bir şey varsa, benim çözmem gereken derhal gerekli müdahaleyi yaparım." dedi. "Mustafa Sarıgül'ün Ordu Büyükşehir Belediyesi için aday gösterileceği söyleniyor. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna karşılık Özel, bu konuda verilmiş bir kararın olmadığını kaydetti. "SİYASİ İDDİA KOYMASI NORMAL" "DEM Parti'den Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olacağı konuşuluyor. Böyle bir durum Ekrem İmamoğlu'nu etkiler mi?" sorusuna Özel, "Sayın Demirtaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve kanunlara göre tüm vatandaşların koyabileceği siyasi iddiaları koyması gayet normaldir. Sayın İmamoğlu, 2019 seçimlerinde İstanbul ittifakıyla seçilmiş ve onu seçenleri memnun etmiş bir belediye başkanıdır. Onun başarısı ya da başarısızlığını bir değerli hanımefendinin adaylığı üzerinden değerlendirmek nezaketsizlik olur." yanıtını verdi. "İzmir'de açıklanan ilçe adaylarına tepkilerin" sorulduğu Özel, aday listelerinin, tarihin en az tepki alan listesi olduğunu ifade etti. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.