Özgün'den 'Mümkansız'

HABERTURK.COM

Şarkıcı Özgün, yeni teklisi 'Mümkansız'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. 2020 yılında 'Mahzen' ile radyo ve televizyonlarda yılın en çok çalınan şarkısına imza atan Özgün, 'En Güzeli' ve 'Vefa'dan sonra bu defa 'Mümkansız' ile dinleyicilerin karşısına çıktı.

Sözleri Ferhat Yaşrin'e, bestesi Esad Fidan'a, düzenlemesi ise Gürkan Kömürcü'ye ait olan 'Mümkansız'ı dinleyicileriyle buluşturan sanatçı, 'Vefa'nın ardından yine aynı ekip ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Eda Berker ile yirmi kişilik bir ekibin on iki saatlik çalışması sonucu çekimi gerçekleştirilen klibin görüntü yönetmenliğini Andaç Şahan, yönetmenliğini ise Burak Sesli üstlendi.

'Mümkansız'ın sürpriz bölümünde Özgün'e, şarkının aranjörü Gürkan Kömürcü eşlik etti.

Sanatçının yeni şarkısı 'Mümkansız' tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.