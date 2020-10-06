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Özgü Namal kimdir, kaç yaşında? Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Özgü Namal, Serdar Oral ile Muğla Köyceğiz'e yerleşmiş, oyunculuğu bırakmış ve iki kız çocuğu dünyaya getirmişti. İşte Özgü Namal hakkında merak edilenler...

06.10.2020 - 16:35 | Güncelleme: ABONE OL
Özgü Namal kimdir, kaç yaşında? Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

Özgü Namal, oyunculuğu bırakmadan önce birçok dizi, film ve tiyatro oyununda yer almıştır. Özgü Namal, 28 Aralık 1978'de Üsküdar'da doğdu. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır.

Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğrafçılık da hobileri arasında yer almaktadır.

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdarın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katılmıştır

ÖZGÜ NAMAL'IN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

YılFilmRolNotlar ve ödüller
1998Bir Filiz VardıGenç FilizTelevizyon dizisi
1998Affet Bizi HocamNehirTelevizyon dizisi
1998İkinci BaharÖğrenciTelevizyon dizisi
1999KeremAylaTelevizyon dizisi
2000Karate CanZelihaTelevizyon dizisi
2000Fosforlu CevriyeAytenTelevizyon filmi
2001Yeditepe İstanbulDuruTelevizyon dizisi
2001Cinlerle PerilerZeynepTelevizyon dizisi
2002BeşibiryerdeAhuTelevizyon dizisi
2002Havada BulutYorgiyaTelevizyon dizisi
2002Sır ÇocuklarıZeynepAnkara Uluslararası Film Festivali Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu Ödülü
Sadri Alışık Ödülleri Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu Ödülü
2004BüyüSedef
2004Anlat İstanbulŞenay
2005Organize İşlerUmut Ocak
2003-2005Kurtlar VadisiElif EylülTelevizyon dizisi
Beyaz İnci Televizyon Ödülleri
2006BebeğimEmel ErterTelevizyon dizisi
2006BeynelmilelGülendamUluslararası İstanbul Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
2006PolisFunda
2006Koca Kafalar
2007Sihirli OyuncakçıTürkçe seslendirme
2007BratzTürkçe seslendirme
2007MutlulukMeryemAntalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Pune Uluslararası Film Festivali En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu Ödülü[6]
Aday — Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
2008Nerede KalmıştıkKonuk oyuncuTelevizyon dizisi
2008Güneşin OğluŞule
2008İncir ÇekirdeğiHeda
2008Koca KafalarÖzgü
2008O... ÇocuklarıDonaAday — Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
2008Benim Annem Bir MelekDurusu canTelevizyon dizisi
2009MasumlarZeynepTelevizyon dizisi
2009-2011Hanımın ÇiftliğiGüllü/SerapTelevizyon dizisi
İsmail Cem Televizyon Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Dram)
2012Koyu KırmızıÜmitTelevizyon dizisi
2013-2014MerhametNarinTelevizyon dizisi

Bilkent Televizyon Ödülleri En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncusu

Aydın Üniversitesi Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

2014Yalnız KurtÖzgü NarmanTelevizyon
2013Bu İşte Bir Yalnızlık VarAyşeFilm
2014-

2015

Yetenek Sizsiniz TürkiyeÖzgü Namal (kendisi)Televizyon programı (Jüri)
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