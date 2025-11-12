Habertürk
        Özgü Namal çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi

        Ünlü oyuncu Özgü Namal, İstanbul Beykoz'da iki çocuğuyla birlikte trafik kazası geçirdi. Namal ve çocuklarının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 13:01 Güncelleme: 12.11.2025 - 14:54
        Çocuklarıyla trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu Özgü Namal, İstanbul Beykoz'da iki çocuğuyla birlikte trafik kazası geçirdi. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; hastanede tedavi altına alınan Namal ile oğlu Nefes ve kızı Elem Su'nun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

        Özgü Namal hastane çıkışı görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Çocuklar ve ben iyim bir sıkıntımız yok çok şükür" açıklaması yaptı.

        Habertürk Anasayfa