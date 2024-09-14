Özgü Namal: Çocuklarım bana şifa veriyor
Oyuncu Özgü Namal, Kuruçeşme'de görüntülendi. Namal, çocuklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özgü Namal, yüzü olduğu markanın etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Yaz ayının kendisi için güzel geçtiğini ve bol bol dinlendiğini söyleyen Özgü Namal; "Yoğun bir sezondan çıktım. Sonrasında Almanya'da sinema filmi çektim. Çocuklarımla ilgilendim. Çocuklarla olmak şifa veriyor, ruhumu temizleyip, arındırıyor. Güzel bir yaz geçirdim, çocuklar her geçen gün büyüyor ve her gün yeni insanlar oluyorlar. Ben de büyük bir keyifle onların yolculuklarına şahitlik ediyorum" dedi.
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Özgü Namal'ın Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu var.
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Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın 2014'te evlendiği eşi Ahmet Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 2020'de yaşamını yitirmişti.