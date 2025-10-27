Habertürk
        Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç'tan aşk dolu ayna pozu - Magazin haberleri

        Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç'tan aşk dolu ayna pozu

        Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç, aşk dolu paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 18:23 Güncelleme: 27.10.2025 - 19:12
        Aşk dolu ayna pozu
        Bir süredir mutlu bir ilişki sürdüren ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor.

        Ünlü oyuncu, son olarak sevgilisiyle ayna karşısında çekilen romantik bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Ayrıca 12 kez burun estetiği geçiren Dalkılıç, sevgilisinin bu paylaşımını kendi hesabında da yayımladı.

        #Özgü Kaya
        #Murat Dalkılıç

