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        Haberler Magazin Özge Ulusoy: Üst mahkemenin kararını bekliyoruz - Magazin haberleri

        Özge Ulusoy: Üst mahkemenin kararını bekliyoruz

        Özge Ulusoy'un 73 yaşındaki babası avukat Haydar Ulusoy'a çarparak, ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Elif Nasır, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan takdiri iyi hal indirimiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Konuyla ilgili konuşan Ulusoy, "Bu kararı çok yetersiz buluyorum. Çünkü bize yapılanların hiçbir şekilde telafisi yok. Babamı da hiçbir şey geri getirmeyecek ama ne yazık ki şuan az bir ceza çıktı ve bir üst mahkemeye gittik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 07:46 Güncelleme: 29.11.2023 - 08:36
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        • 1

          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özge Ulusoy, katıldığı bir alışveriş kermesinde objektiflere yansıdı. 41 yaşındaki Ulusoy, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        • 2

          "ÖZEL BİR PLANIMIZ OLMUYOR"

          Gazetecilerle sohbet eden Özge Ulusoy, "Yılbaşı alışverişi için geldik. Kermeslerde güzel ve çeşitli markaları bir arada görebiliyorsunuz. Özellikle yılbaşı öncesi o ruhu hissetmek de güzel bir duygu. Yılbaşı için özel bir planımız olmuyor, genelde evde oluyoruz. Bu yıl da öyle olur diye tahmin ediyorum" dedi.

        • 3

          Özge Ulusoy, ayrıca 4 Aralık 2022'de 73 yaşındaki babası avukat Haydar Ulusoy'a çarparak, ölümüne neden olan Elif Nasır'a verilen cezayla ilgili de konuştu. Nasır, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan takdiri iyi hal indirimiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

        • 4

          "ÜST MAHKEMENİN KARARINI BEKLİYORUZ"

          Özge Ulusoy, bu konuda; "Bu kararı çok yetersiz buluyorum. Çünkü bize yapılanların hiçbir şekilde telafisi yok. Babamı da hiçbir şey geri getirmeyecek ama ne yazık ki şuan az bir ceza çıktı ve bir üst mahkemeye gittik. Artık bir üst mahkemeden çıkacak kararı bekliyoruz. Kararı hep birlikte göreceğiz. Adalet, er ya da geç yerini bulacaktır. Verilen ceza, trafikteki dikkatsizlikleri engelleyecek bir ceza değil. Paçayı sıyıran kişi başkalarına kötü örnek olacak. Bu yüzden herkese ders olacak nitelikte cezanın artırılmasının gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

          Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

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