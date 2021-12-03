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Özge Özpirinçci'den ilk fotoğraf!

Doğum sonrası Özge Özpirinçci'den ilk fotoğraf

Oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçtiğimiz salı günü ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Bebeğine 'Mercan' ismini veren Özpirinçci, doğum sonrası ilk kez fotoğrafları paylaştı

03.12.2021 - 15:38 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Yaklaşık 8 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile geçtiğimiz eylül ayında Marmaris'te evlenen Özge Özpirinçci (35), üç gün önce bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine, 'Mercan' adını verdi. 

  • DOĞUM SONRASI İLK FOTOĞRAF

    Çiçeği burnunda anne, doğum sonrası ilk fotoğrafını da Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

  • MERCAN YAY BURCU

    Özge Özpirinçci, çocuğunun burcuyla ilgili, "Berrak Tüzünataç ile ‘Akrep’ burcu olmasın diye el ele verip, dua ediyoruz. Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Özpirinçci'nin kızı Yay burcu olmuştu.

  • "HAMİLELİĞİM BİTMEDEN DÜĞÜN YAPMAM"

    Hamile kalışının ardından düğün yapacağı haberleri çıkan ünlü oyuncu, "Hamileyken düğün falan yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil." diye konuşmuştu.

  • "BURAK EN GÜVENDİĞİM İNSAN"

    Hayatında en güvendiği insan sorulduğunda sevgilisi Burak Yamantürk'ün ismini söyleyen Özpirinçci, "Birine bu kadar güvenebilmek muhteşem bir duygu. Uzun süredir birlikteyiz ve birbirimize sonsuz güveniyoruz. Onun hep yanımda olduğunu bilmek bana her anlamda güç veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

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