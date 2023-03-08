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Özge Borak'ın acı günü - Magazin haberleri

Özge Borak'ın acı günü: Gözyaşlarını tutamadı

Özge Borak'ın babaannesi Neriman Borak hayatını kaybetmişti. Neriman Borak, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Borak, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu

Giriş: 08.03.2023 - 14:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ünlü oyuncu Özge Borak, geçtiğimiz hafta babaannesi Neriman Borak'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıklamıştı. Borak, "Babaannem üç gündür yoğun bakımda ve dün entübe edildi. Eş, dost, arkadaş, akraba, arayan ve soran herkese hem teşekkür etmek hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun, var olun. Ailece biz de bekliyoruz, eksik olmayın" ifadelerini kullanmıştı.

  • 41 yaşındaki oyuncu, 6 Mart'ta ise Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir paylaşım daha yaparak; kötü haberi vermişti. Borak, "Günlerdir yoğun bakımda olan canım babaannem bugün vefat etti. Eş, dost, arkdaş, akraba arayan soran herkese yine hem teşekkür etmek; hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun, var olun" demişti.

  • Neriman Borak, öğle namazına müteakip Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı. Özge Borak cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.

  • Neriman Borak Anadolu Hisarı'nda bulunan aile mezarlığına defnedildi.

  • Ünlü oyuncu, cenaze öncesinde duygularını dile getiren Borak, "Öncelikle bilmenizi isterim ki; şarkı acıyı katmerlemek için değil, aksine sürece sabretmek içindir. Hepimizin yaraları, acıları var. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Son bir aydır kalplerimize düşen ateşle yanıyoruz. Herkesin kendi derdi de var elbet. Mesela biz ailece yarın defnedeceğimiz babaannemin gidişine de yanıyoruz. Bir yaprak daha düştü yere. Biliyorum elini öpemeyeceğim, pamuk gibi saçlarına dokunamayacağım bir daha, anlattığı hikayeleri dinleyemeyecek, oturduğu yerden dans edişine gülemeyeceğim, her humus yaptığımda ‘bi lokma daha koy’ dediğini duyamayacağım artık. Ama hepsi burada, hafızamda. Onun okuduğu dualar olmadan nasıl şifalanacağım diyorum kendi kendime. Velhasılı kağıt kesiği acılarımız can yakıyor, yanıyor kendi derdiyle hepimizin kalpleri. Ama bak ne diyor; kül olur kalbindeki zamanla. Bu bir süreç, sabredeceğiz. Önce biraz yanacağız evet, madem ateş düştü, bırakalım da yanalım. Onu da yaşayalım. Yok saymadan, olduğu gibi. Çocukluğumuz geride kalacak belki, ama zamanla yana yana kül olduğunda ateşimiz, biraz daha büyüyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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