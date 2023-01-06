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Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullarda 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararı alınmasının ardından yüzde 65'ten fazla ödeme yapan veliler şu soruya yanıt arıyor: Paramızı geri alabilir miyiz?

"ÖNCE OKULA YAZIP ARDINDAN BAKANLIĞA BAŞVURSUNLAR"

Habertürk muhabiri Gizem Türemen'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu açıklamalarda bulundu:

Elbette geri alabilirler. Veli önce okulla yazışsın, farkın kendisine iadesini talep etsin. Olumlu yaklaşılmadığı takdirde Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet etsin. Makul bir sürede yine fark ödenmezse Tüketici Hakem Heyetine başvurarak oradan karar alabilirler.

KAYIT PARASINDAN KESİLEN ZAM DİĞER KALEMLERE YANSIR MI?

Ancak geri ödeme konusunda belirsizlik de var. Özel Okul Velileri Platformu Sözcüsü Özkan Özkan şöyle konuştu:

Bazı özel okullar '1 sene sonra yeni kayıtta mahsuplaşalım' şeklinde öneride bulunuyorlar. Bu aşamada Bakanlıkça da iadelerin hemen ve defaten yapılacağı şeklinde duyurulmalı.

Öğrenci velilerinin bir diğer endişesi ise okul kayıt ücretinden alınamayan zam oranının diğer kalemlere zam olarak yansıması.

Özkan konuyla ilgili olarak açıklamalarına şöyle devam etti: Mesela okul yemek hizmetine yüzde 300-500 zam yapabilir. Bu da ne yazık ki suiistimale açık hale geliyor. Bakanlıktan beklentimiz ek hizmetlerle ilgili bir sınırlama olması...