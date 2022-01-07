Özel okul zam oranı belli oldu mu? Özel okul zam hesaplaması nasıl yapılır? Veliler son günlerdeki zam tartışmaları nedeniyle bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Türkiye Özel Okullar Derneği - TÖZOK'dan gelen zam açıklaması gelen tepkiler üzerine geri çekildi. Merak edenler için olası zam tahminlerini ve zam hesaplamasının nasıl yapılabileceğini haberimizde derledik. İşte detaylar...

AÇIKLAMA KALDIRILDI!

Özel okulların öğrencileri için 2022-2023 eğitim-öğretim yılına ilişkin kayıtları açıldı. Ancak geçtiğimiz yıl özel okulların açıkladığı yüzde 24.7 tavan zam oranı tartışma yaratırken; bu yıl Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), 2022-2023 eğitim-öğretim yılında tavan fiyat artışını yüzde 62,98 olarak açıkladı. Yüksek zam oranına ilişkin sosyal medyada tepkilerin büyümesi üzerine TÖZOK zam açıklamasını kaldırdı.

Türkiye'de 2020-2021 verilerine göre, 14 bin 617 özel okul faaliyet gösteriyor. 1 milyon 350 bin öğrenci ise bu okullarda eğitim görüyor. Hepsini ilgilendiren açıklama, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK)'tan geldi. TÖZOK, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında tavan fiyat artışını yüzde 62,98 olarak açıkladı.

TÖZOK AÇIKLAMASINI SİLDİ

Sosyal medya üzerinden gelen tepkiler üzerine ise TÖZOK zam açıklamasını sildi. Yönetmeliğe atıf yapıldığı belirtilen açıklamada; "Velilerimizce artış oranının bu şekilde olacakmış gibi anlaşılması nedeniyle ilgili açıklama kaldırılmıştır" denildi.

TÜİK’in madde sepetinden alınan fiyatlar, özel okulların Türkiye ortalamasını ifade ediyor. İstanbul’da 2021 yılında bu oran 40 bin liraları buluyordu.

NASIL ZAM YAPABİLİRLER?

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre özel okullar, bir sonraki yılın eğitim ve öğretim ücretini belirliyor. Buna göre özel okulun ara sınıflarının eğitim ücreti, bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücrete (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla 5 puanlık artış yapılarak hesaplanıyor.

Aralık 2021 itibariyle Üretici Fiyatları (ÜFE) yıllık artışı yüzde 79’u, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yıllık artışı yüzde 36’ı buldu. Hal böyle olunca özel okullara yönetmelik gereği yüzde 62.98’lik bir artış tavan rakamı ortaya çıktı. (%79+%36)/2+%5 = %62,98) Ancak bu oran bir okulun yasal olarak yapabileceği en yüksek oranı ifade ediyor. Veliler ise enflasyonda yıllık artış değil kiralarda olduğu gibi 12 aylık ortalama enflasyon oranının tavan olarak belirlenmesi gerektiğini savunuyor. Çünkü 2021 özelinde enflasyonun aralık ayında tavan yapmasının ana sebebinin dolar kurunun ani sıçrama ile 18’lere kadar çıkması olduğu biliniyor. Dolayısıyla dolarda oluşan köpüğün neden olduğu yıllık enflasyon artışının adaletli olmadığı da görülüyor. Zira Aralık 2021’de TÜFE’de 12 aylık ortalamalara göre yıllık artış oranı yüzde 19.6 olarak açıklandı. Bu oranın tavan olarak belirlenmesi talep ediliyor.

GENEL GİDER ZAMLARI UÇUYOR

Özel okullarda zamlarda önemli noktalardan biri de eğitim dışı ücretlerde yaşanıyor. Eğitim fiyatında zammı düşük tutan okullar ek kitap vb. genel giderler adı altında topladıkları tutarlara fahiş zamlar yaparak velileri kayıt yenilemeye mecbur bırakıyor. Yemek faturalarında da benzer tavan uygulaması olmadığından veliler bu kalemde de yüksek montanlı zamlarla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca servis ücretleri de akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası rekor zamlarla velilerin karşısına çıkacak gibi görünüyor. Tüm bu noktada şu günlerde özel okullarda adeta fahiş fiyat pazarlıkları yapılır hale geliyor. Okular resmi fiyat açıklamazken velilerle yüz yüze görüşmelerde zam oranlarını tebliğ ediyor.

Zam oranındaki tavan fiyat için ise gözler Bakanlık'tan gelecek açıklamalarda.