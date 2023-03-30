DHA

İzmit'te okula giderken koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Koç (8), özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki durakta otobüsten inen Ulugazi İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Ömer Koç, okuluna yetişmek için koşarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada duraktan hareket eden plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü, Koç´a çarptı. Otobüs şoförü yoluna devam ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ömer Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Kaza nedeniyle caddenin 2 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Ömer Koç'un son anları ise bölgedeki marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Koç'un otobüsten indikten sonra okuluna doğru koştuğu görülüyor.