MHP Eski Milletvekili Özcan Yeniçeri hayatını, Alev Kalender ile birleştirdi. İkilinin nikâhı, Keçiören Belediyesi Nikâh Salonu’nda Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından kıyıldı. Başkan Altınok, “İnsan ömründe nadiren atılan imzalardan birini bugün Prof. Dr. Özcan Yeniçeri ve kıymetli eşleri atarak hayatlarını birleştirdiler. Allah bir yastıkta kocamayı nasip etsin” dedi.

NİKÂH ŞAHİTLİĞİNİ SİYASİLER YAPTI

İHA'daki habere göre Özcan Yeniçeri ile Alev Kalender’in dünya evine girdiği nikâh merasimi Keçiören Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü Nikâh Salonu’nda gerçekleştirilirken, çiftin nikâh şahitliğini eski Bakanlardan Baki Tuğ ve Ünal Erkan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, MHP Eski Milletvekilleri Yusuf Halaçoğlu, Hasan Çalış ve Zeki Ertugay ile MHP Eski Milletvekili ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Özkan yaptı.

TÖRENE YAKINLARI DA KATILDI

Özcan Yeniçeri ile Alev Kalender çiftinin evlenme isteklerini şahitler huzurunda bir kez daha tekrarlaması için Başkan Altınok’un sorduğu soruya eşlerden, “Evet” yanıtı gelirken, nikâh merasimine Yeniçeri ve Kalender çiftinin yakınları da katıldı. Evlilik cüzdanını eski Bakan Baki Tuğ’un takdim ettiği nikâh merasiminin ardından yeni çift ve beraberinde nikâh şahitleri Başkan Turgut Altınok’un makamına geçerek bir süre sohbet ettiler.

ALTINOK, MUTLULUKLAR DİLEDİ

Türk toplumunun temelini aile kurumunun oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Turgut Altınok ise Yeniçeri çiftine bir ömür mutlu olmaları temennisinde bulundu. Altınok, “İnsan ömründe nadiren atılan imzalardan birini bugün Prof. Dr. Özcan Yeniçeri ve kıymetli eşleri atarak hayatlarını birleştirdiler. Allah bir yastıkta kocamayı nasip etsin. Bu mutlu günü yaşamak isteyenlere Yüce Allah evlenmeyi, aile ve yurt sahibi olmayı nasip etsin. Alile birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Vatanımız milletimiz ilelebet payidar olsun” diye konuştu.