Darp davası başladı

Şarkıcı Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’ın, çocuğunu almaya gittiği sırada Deniz’e tokat attığı ve tişörtünü yırttığı iddiasıyla 2 ayrı suçtan yargılanmasına başlandı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Özcan Deniz ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Feyza Aktan ile Eda Aktan, duruşmaya katılmazken, avukatları ise duruşmaya katıldı.
"HEM ÇOCUĞUMU ALMAK HEM DE BU KONUYU KONUŞMAK İÇİN EVE GİTTİM"
Duruşmada beyanda bulunan müşteki Özcan Deniz, "Olay tarihinde oğlumun velayet günü kanunen bendeydi. Çocuğum anaokuluna gidiyordu. Feyza Aktan, çocuğun okula gitmesiyle ilgili sorun yaratıyordu. O gün okuldan aradılar ve oğlum Kuzey’in okula gelmediğini söylediler. Ben de hem çocuğumu almak hem de bu konuyu konuşmak için eve gittim. Bana 'Bekle' dediler. Yarım saat sonra çocuk hazırlanmamıştı. Ben de Feyza'ya çocuğun neden hazır olmadığını sordum" şeklinde konuştu.
"BANA ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE SALDIRMAYA BAŞLADI"
O sırada sanık Feyza Aktan’ın öfkelenerek elini tırnaklarıyla çizdiğini söyleyen Deniz, beyanının devamında, "Ben de bunu yapmaması gerektiğini ve çocuğu hazırlamasını istedim. Çocuğu yere bırakan Feyza Aktan, daha da sinirlenerek bana şiddetli bir şekilde saldırmaya başladı. Ardından orada kameraların olduğunu anladı ve benim de kendisine saldırmam için üstüme daha da gelerek, beni tahrik etmeye başladı. Benim üstümü başımı parçalayan Feyza Aktan’ın bu durumunu oğlum görmeye başladı ve 'Baba' dedi. O sırada Feyza, içeri alayım derken çocuğun kafasını kapıya çarptı. Sonra tekrar dışarı çıkan Feyza, 'Bana kameraların önünde şov yapma' diye bağırarak, kameraların önünde kendisini illegalleştirmeye çalışı" ifadelerini kullandı.
"AMACIM TAMAMEN FEYZA AKTAN'IN ŞİDDETLE İLGİLİ DURUMUNU TÖRPÜLEMEK"
Deniz mahkemedeki beyanının devamında, "Ardından jandarmaya haber verdim. Çocuğumu karakolda icra yoluyla Feyza’dan aldım. Feyza beni evin içine çekmeye çalıştı, mesajlar attı ancak çocuğum hasta olduğu zaman evine birkaç kez gitmek zorunda kaldım. Amacım tamamen Feyza Aktan’ın şiddetle ilgili durumunu törpülemek ve bunun suç olduğunu anlamasını sağlamaktır. Onun sürekli ileri seviyeye taşıdığı şiddet eylemini yasalar dahilinde engellemektir. Şikayetimin asıl sebebi de budur. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, davaya konu şiddeti içeren kamera kayıtlarının istenmesine ve görüntülerde kriminal incelemelerinin yapılması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’ın saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olmuştu.
Feyza Aktan’ın kendisine tokat atarak tişörtünü yırttığını öne süren Özcan Deniz, Feyza Aktan’ın ablası Eda Aktan’ın ise hakaretlerine maruz kaldığını iddia etmişti.
Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Feyza Aktan’ın ‘kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından, şüpheli Eda Aktan’ın ise ‘hakaret’ suçundan hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Fotoğraflar: Instagram, İHA
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