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Özcan Deniz, Feyza Aktan'ı Samar Dadgar ile mi aldattı? Açıklama geldi! - Magazin Haberleri

Özcan Deniz, Feyza Aktan'ı Samar Dadgar ile mi aldattı? Açıklama geldi...

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşanmıştı. Deniz'in, Feyza Aktan'ı Samar Dadgar ile aldattığı iddia edildi. Basına yansıyan haberlerden sonra Aktan ihanet iddialarını doğruladı

16.09.2022 - 16:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Özcan Deniz, 2018'de evlendiği ve oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Şiddet davasından beraat eden Deniz, daha sonra oğlunun velayetini alabilmek için soluğu mahkemede almıştı. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasının devamına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüşme günlerinin ise artırılmasına hükmetmişti.

  • İLİŞKİLERİ EVLİYKEN Mİ BAŞLADI?

    Özcan Deniz, ayrılığın ardından İranlı modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açtı. Evlenecekleri konuşulan çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Deniz ve Dadgar'ın ilişkisinin, ünlü şarkıcının eşinden boşanmadan aylar önce başladığı ileri sürüldü.

  • "ÇIKAN HABERLER DOĞRU, ALDATILDIM"

    Basına yansıyan haberlerin ardından Feyza Aktan, sessizliğini bozdu ve iddiaları doğruladı.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktan, "Çıkan haberler doğru, uzun zamandır bildiğim fakat dile getirmeyi tercih etmediğim bir konuydu. Bana kalsa yine böyle devam ederdi. Benim aksime, ilişkiyi bozan kişi sıfatına koyulma çabası bardağı taşıran son noktadır! Bir bu kalmıştı ne münasebet! Ne hakla! 'Bir genç kadının hayatı' konusundaki hassasiyeti benim hayatımda da gösterilmesini dilerdim, dilerim... Her gün çıkan yeni bir ismin ithamlarıyla başetmem mümkün değil... Müsaade ederseniz benim de bir hayatım var ve onu yaşamak istiyorum" dedi.

  • OĞLUNA NASİHAT VERDİ

    Deniz, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından oğluyla birlikte yayınladığı tatil paylaşımında hem yaşadığı mutluluğu dile getirdi, hem de Kuzey'e nasihat verdi:

    Bugün sen karpuzunu yiyip, kendi kendine şarkı söylerken, suratımda aptal aşık bir gülümsemeyle seni izlerken yakaladın beni. Sonra 'Baba bana mutluluk yakışıyor mu?' diye sordun. 'Baba kurban, mutluluk herkese yakışır. Hele çocuklara çok yakışır. En çok da sana oğlum.' yanıtını verdim. O da bana 'Sana da baba.' dedi. Sonra dünyanın en güzel gözleriyle hınzır bir bakış atarak yemeye devam ettin.

    "BU DÜNYA CAHİLLERLE DOLU"

    Hayatımın en güzel, alt metinlerle dolu sohbetini yaptık seninle. Üstüne kitaplar yazılacak kadar dolu bir andı. Evet oğlum, mutluluk entelektüel bir şecimdir. Herkes bunu başaramaz. Senin dört yaşında kavradığın şeyi bir ömür kavrayamayan cahillerle dolu bu dünya. Herkese, her şeye inat sana en çok yakışanı yap ve hep mutlu ol. Ama bunu asla ama asla başkalarının mutsuzluğu üstüne inşa etme!

  • "SEN SAKIN BU HATAYA DÜŞME!"

    Baban zaman zaman mutluluk düşmanlarına bu fırsatı bilerek ve de bilmeyerek verdi. Tabii ki artık bu 'fırsat' kimseye bir daha verilmeyecek! Sen sakın bu hataya düşme. Evet oğlum ikimize de çok yakışıyor. Seni çok seviyorum canım oğlum. Mutluluğumuza...

    SEVGİLİDEN YORUM

    Özcan Deniz'in paylaşımına bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Samar Dadgar da "Mutluluğumuza..." yorumunu yaptı.

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