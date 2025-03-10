Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar, oğlu Kuzey ve kız kardeşleriyle evinin bahçesinde piknik yaptı.

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Özcan Deniz, kavgalı olmadığı kız kardeşleri; Nurcan Deniz, Sibel Semerci ve Melek Deniz ile onların aileleriyle bir araya geldi.

Samar Dadgar, 3 görümcesiyle “The görümce” notuyla fotoğraf paylaştı.