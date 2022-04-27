Özbekistanlı kadını öldüren Afgan tutuklandı

Olay, 25 Nisan'da saat 07.00 sıralarında Meram ilçesi, Sahibiata Mahallesi, Keykubat Sokak'ta meydana geldi. Özbekistanlı Irodakhon Djuraboeva'dan haber alamayan arkadaşı, bakmak için eve geldi. Kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenip, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Djuraboeva'yı vücudunun 4 yerinden bıçaklanmış halde ölü buldu. Djuraboeva'nın cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
'PARADA ANLAŞAMADIK, ÖLDÜRDÜM'
Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Irodakhon Djuraboeva'nın en son Afganistan uyruklu Noor Muhammed Subhanool'u ile görüştüğü bilgisini aldı. Çobanlık yaptığı Çumra ilçesinde geniş çaplı arama başlatan ekipler, Subhanool'u, Küçükköy Mahallesi'nde yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette suçunu itiraf eden Subhanool "Irodakhon Djuraboeva ile zaman zaman para karşılığı cinsel ilişkiye girmiştim. Olay günü para konusunda anlaşamayıp, tartışıp öldürdüm" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Subhanool, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
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