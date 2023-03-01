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Haberler Müzik Özay Gönlüm, Denizli'de anıldı - Magazin haberleri

Özay Gönlüm, Denizli'de anıldı

Türkücü Özay Gönlüm, vefatının 23'üncü yılında Denizli'de törenle anıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı

Giriş: 01.03.2023 - 15:09 | Güncelleme: ABONE OL
Özay Gönlüm, Denizli'de anıldı - Magazin haberleri
AA

Özay Gönlüm'ün Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'ndaki anıt heykeli önünde düzenlenen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

Osman Zolan, yaptığı konuşmada Gönlüm'ün yöre kültürünün tanınmasında büyük payı olduğuna işaret etti.

"ONU HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"

Özay Gönlüm'ün hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Zolan, "O derlemeleri yapmamış, sesini duyurmamış, türküleri çığırmamış olsaydı bu güzellikler yok olup, gidecekti. Onu hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

ÖZAY GÖNLÜM HAKKINDA

Babası Denizlili, annesi Kütahyalı olan Özay Gönlüm, babasının görevi nedeniyle bulundukları Erzincan'ın Tercan ilçesinde 5 Şubat 1940'ta dünyaya gelmişti. Küçük yaşlardan itibaren aldığı müzik eğitimi sonunda 'Ankara Radyosu Yurttan Sesler' programıyla sanat dünyasına adım atmıştı.

Özay Gönlüm, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Film Radyo Televizyon Merkezi'nde ve Ankara Radyosu'nda da çalışmıştı. Pek çok ülkede konserler veren Gönlüm, 3 bin 400'den fazla türküyü derleyerek, repertuvara kazandırmıştı.

Özay Gönlüm, tiyatro oyunculuğuyla harmanlayarak seslendirdiği türküleri; tambura, bağlama ve curayı aynı gövdede birleştirdiği 'Yaren' adlı sazıyla hafızalara kazınmıştı.

Gönlüm, Ankara'da 1 Mart 2000'de akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

Fotoğraflar: AA

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