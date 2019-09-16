Ozan Tufan'ın sekiz ayda geçirdiği değişim herkesi şaşırttı! Geçen sezon kadro dışıyken Alanyaspor'a kiralanan ve Sergen Yalçın yönetimindeki Akdeniz ekibinde kendini bulan milli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'nin değişilmezlerinden biri oldu. Milli futbolcu, geçen sezonu tamamladığı Alanyaspor'a karşı ise bu akşam Fenerbahçe kaptanı olarak görev yapıyor!

"FUTBOLCU OLDUĞUNU HATIRLATMAYA ÇALIŞIYORUZ" DENİLMİŞTİ

Geçen sezon ocak ayına kadar Fenerbahçe formasını giymeyen, U21'de ise 2 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız, devre arasında Alanyaspor'a kiralanmıştı. O dönemin Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın milli futbolcuyla ilgili olarak "13 aydır futbol oynamamış, dışarıda kalmış bir oyuncuydu. Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Akdeniz ekibiyle ligde 17, toplamda ise 19 maça çıkan Ozan Tufan, gösterdiği performansla Fenerbahçe'ye geri dönüş biletini kapmıştı.

MİLLİ TAKIM'IN DA KURTARICISI OLDU

Bu yaz kampında Ersun Yanal'ın gözüne giren ve performansıyla taraftarın beğenisini kazanan Ozan Tufan, sarı-lacivertli ekibin değişilmezlerinden birisi oldu. Ligdeki 3 maçta da forma giyen Ozan, Milli Takım'a geri döndü ve Andorra maçında 3 puanı getiren golü kaydetti. Ozan'ın 'kendini bulma' süreci, Alanyaspor sahasına kaptan olarak dönmeyle devam ediyor.