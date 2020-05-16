Galatasaray altyapısından yetişen ve yaz aylarında Schalke'ye transfer olan milli oyuncumuz Ozan Kabak'a yeni bir talip çıktı! Rus basınında yer alan haberlere göre Zenit, 20 yaşındaki oyuncunun transferi için Schalke ile temasa geçti ve düşüncelerini sordu.

İki kulübün ilk temasları yaptıktan sonra transfer için sezon sonunu bekleme kararı aldıkları belirtildi.

Schalke'ye gitmeden önce Bayern Münih ve Milan gibi kulüplerle de adı anılan Ozan Kabak, bu sezon 21 maçta forma giydi ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.