Yeni oyununda kadın oldu!

2017 yapımı "El Bar" adlı filmden esinlenerek uyarlanan "Taxim" adlı oyun 2 Şubat Çarşamba günü sahnelenecek.
Kadrosunda, Şevket Çoruh, Ozan Güven, Ömür Arpacı, Seçkin Özdemir, Nergis Çorakçı, Mert Asutay, Rüya Demirbulut, Ahmet Balta, Kemal Yazıcı ve Cem Evsen'in yer aldığı oyun, "Baba Sahne"de izleyiciyle buluşacak.
"BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU!"
"Taxim Bistro"da yolları kesişen birbirinden farklı on insanı konu edinen oyunda Güven, kadın rolüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyunun afişi sosyal medyada gören kullanıcılar, "Afişte Ozan Güven'i arıyorum, 'Nerede?' diye. Çok iyi..." ve "Ozan Güven büyük sürpriz oldu." şeklinde yorumlarda bulundu.
"TAXİM"İN KONUSU
“Taxim Bistro”da yolları kesişen birbirinden farklı hayatlar... On farklı insan, on farklı kader...
Bir araya gelmesi mümkün ama bir arada yaşaması imkansız olan bu insanların yolları, bir anda beliren “hayatta kalma” kavşağında sınava tabi tutulursa neler olur?
“Taxim”, sistemin baskıcı düzeni ile kişisel bencilliklerin ve önceliklerin kesiştiği Araf’ın oyunu...
Kara komedinin doruklarından, ölümün kıyısına gelgitler yaşayan bir hikaye.
Herkes yaşamayı hak eder mi? Yaşama hakkı taksim edilebilir mi? İşte bütün sorun bu!
"ŞİDDET" İDDİALARININ ARDINDAN İLK PROJE
Ayrıca "Taxim" adlı tiyatro oyunu, Deniz Bulutsuz ile birlikteliği şiddet iddiasıyla biten Ozan Güven'in yaşananların ardından ilk yer aldığı proje.
CUNDA ADASI'NA YERLEŞMİŞTİ
Öte yandan Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen oyuncu Ozan Güven, 2020'de İstanbul'u terk etmişti. Güven'in Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'na yerleştiği iddia edilmişti.
Yaşananların ardından uzun bir süredir ekran önünde yer almayan oyuncunun; Rasim Öztekin, Bülent İnal, Beren Saat ve Perran Kutman gibi ünlü isimlerin de yazlığının olduğu adada ev tuttuğu ileri sürülmüştü.
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