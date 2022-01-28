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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Türkiye'nin ilk hız ve aksiyon filmi "Anka", önceki akşam görücüye çıktı. Hız, aksiyon ve yarış öğeleri ile nefesleri kesen "Anka", kar yağışı nedeni ile gecikmeli olarak sevenleri ile buluştu.

Galaya katılan film oyuncuları tam kadro olarak geceye katıldı. Gecede başta Ozan Akbaba olmak üzere Uğur Uzunel, Deniz Işın, Atilla Şendil ve Engin Hepileri gibi isimler hazır bulundu.

"TEHLİKELİ ANLAR OLDU"

Gala öncesi basın mensuplarını sorularını yanıtlayan "Anka" filminin oyuncularının oldukça heyecanlı olduğu görüldü. Muhabirlerle sohbet eden Ozan Akbaba, "Kar yağışı nedeni ile biraz ertelenme oldu. Filme gelecek olursak; gayet güzel bir film çıkardık. Umarım Türkiye’de güzel tepkiler alır, yolumuz açık olsun. Güzel ve tehlikeli anlar oldu. Profesyonel bir iş çıkardık. Sahneleri çok güzel yansıdı. Türkiye’ye ilk hız-aksiyon filmi getirdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Deniz Işın da, "Evet, ben de çok heyecanlıyım burada bulunan herkes gibi. Çekimlerimiz çok güzel ve hareketli oldu. İyi geçti." ifadelerini kullandı.