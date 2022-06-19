Oyuncu Yonca Türkman hayatını kaybetti

Oyuncu Yonca Türkman, dün sabah Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü.

Durum, polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Birçok dizide rol alan Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.