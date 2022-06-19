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Haberler Magazin Son dakika haberi: Oyuncu Yonca Türkman hayatını kaybetti! Yonca Türkman kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin haberleri

Oyuncu Yonca Türkman hayatını kaybetti

Bir çok dizide rol alan oyuncu Yonca Türkman, Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan düşerek, yaşamını yitirdi

19.06.2022 - 16:42 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Oyuncu Yonca Türkman hayatını kaybetti! Yonca Türkman kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin haberleri
Oyuncu Yonca Türkman hayatını kaybetti
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DHA

Oyuncu Yonca Türkman, dün sabah Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü.

Durum, polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Birçok dizide rol alan Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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