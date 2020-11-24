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Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde 'Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!' repliğiyle belleklere kazınan tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Covid-19)'ten hayatını kaybetti

24.11.2020 - 22:44 | Güncelleme: ABONE OL
Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti! Covid-19'a yenik düştü
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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HABERTURK.COM

G.O.R.A., A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 gibi filmlerinde rol alan sinema ve tiyatro oyuncusu Muhittin Korkmaz, yakalandığı koronavirüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

"KAPTAN LOGAR BİR CİSİM YAKLAŞIYOR EFENDİM"

Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde ""Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğiyle seyircinin hafızasına kazınan Muhittin Korkmaz birçok tiyatro oyunu ve sinema filminde rol almıştı.

CAN YILMAZ: ÇOK GÜZEL ADAMDI

Korkmaz'ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan taziye mesajı paylaşan Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, "G.O.R.A., A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun." dedi.

CEM YILMAZ: MÜRETTEBATTAN BİR KİŞİ EKSİĞİZ

Cem Yılmaz da Korkmaz'ın vefatıyla ilgili, "Sevgili abimiz Muhittin Korkmaz bugün hayata gözlerini yumduHepimizin hatıralarında yeri olan abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sagolsun. G.O.R.A. mürettebatından bir eksiğiz." ifadelerini kullandı.

ÜÇ YIL ÖNCE OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

Muhittin Korkmaz, üç yıl önce oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle sarsılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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