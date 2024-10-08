Oyuncu Jacob Elordi ve kız arkadaşı Olivia Jade Giannulli'nin tuhaf gizlenme biçimi

İlişkilerini bir dargın bir barışık yaşayan çift, ilk kez Aralık 2021'de birlikteliğe başladı. Ağustos 2022'de ayrıldıkları öğrenilen çift, bir yıl sonra tekrar bir araya geldi. Çiftin birbirlerinin aileleriyle de tanıştıkları biliniyor.

Jacob Elordi'nin adı daha önce Joey King, Zendaya gibi ünlü oyuncularla anılmıştı.