Oyuncu Jacob Elordi ve kız arkadaşı Olivia Jade Giannulli'nin tuhaf gizlenme biçimi
Ünlü Avustralyalı oyuncu Jacob Elordi ve kız arkadaşı Olivia Jade'in Venedik tatilinde kendilerini gizlemeye çalışmaları dikkat çekti
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'Kissing Booth', 'Euphoria', 'Saltburn' gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Jacob Elordi, kız arkadaşı Olivia Jade Giannulli ile İtalya'da romantik bir tatile çıktı.
Avustralyalı oyuncu, sevgilisiyle gittiği Venedik'te Marco Polo Havaalanı'nda görüntülendi.
27 yaşındaki Elordi ve 25 yaşındaki Youtuber sevgilisi, yağmurlu havada bavullarıyla birlikte indikleri havaalanında ilginç stilleriyle dikkat çekti.
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Çift, yüzlerini gizlemek ister gibi görünüyordu. Elordi, şapka, güneş gözlüğü ve maskeyle gezerken, kız arkadaşı şapka üzerine eşarp ve güneş gözlüğü kombinini tercih etmişti.
Çiftin yan yanayken kulaklıklarının olması da dikkat çekiciydi.
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İkilinin, Giannulli'nin 25'inci yaş gününü kutlamak için böyle bir tatil organize ettiği öğrenildi.
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İlişkilerini bir dargın bir barışık yaşayan çift, ilk kez Aralık 2021'de birlikteliğe başladı. Ağustos 2022'de ayrıldıkları öğrenilen çift, bir yıl sonra tekrar bir araya geldi. Çiftin birbirlerinin aileleriyle de tanıştıkları biliniyor.
Jacob Elordi'nin adı daha önce Joey King, Zendaya gibi ünlü oyuncularla anılmıştı.