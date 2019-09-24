Oyuncu Evrim Doğan, sevgilisi Yener Özer'le birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alışveriş turuna çıktıkları görülen sevgililer, uzun süre mağazaları ve reyonları dolaşarak alışveriş yaptı.

Objektiflere poz veren çift, tiyatro sezonunun açılmasını iple çektiklerini ve yakından takip edeceklerini dile getirerek alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam etti. Mutlu oldukları gözlenen ikili, objektiflere poz verdikten sonra gözlerden uzaklaşarak, günün ve anın tadını çıkardı.