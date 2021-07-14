İlk kez birlikte kamera karşısına geçtiler

Öykü Karayel ile Can Bonomo ilk kez birlikte kamera karşısında - Magazin haberleri

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Öykü Karayel-Can Bonomo çifti bir reklam filmi için ilk kez birlikte kamera karşısına geçti.

Bebekleri Roman'ı geçtiğimiz aylarda kucaklarına alan çiftin rol aldığı reklam filmi samimi ve eğlenceli görüntüleriyle bebeklerin yaşadığı pişik sorununu ve Öykü ile Can'ın bebeklerini çaresiz şekilde sakinleştirme çabalarını ele alıyor.

Öykü Karayel ve Can Bonomo, konuyla ilgili, "Aynı problemleri henüz deneyimleyen taze ebeveynler olarak çok keyif aldığımız bir çekim gerçekleştirdik. Beraber çok güzel bir de anımız olmuş oldu." ifadelerini kullandı.