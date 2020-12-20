Oya Başar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları usta oyuncunun İbo Show programına katılmasının ardından merak konusu oldu. İşte Oya Başar hakkında detaylar...
OYAN BAŞAR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Oya Başar (d. 11 Şubat 1956, İstanbul),Türk komedyen, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu.
Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare başta olmak üzere İstanbul Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Ardından Levent Kırca ile adlarını taşıyan tiyatro kuruldu. Kariyerinde önemli bir yere sahip 1986 yılında başlayan Olacak O Kadar televizyon dizisinde de eşi ile birlikte oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 2007 yılında yakalandığı meme kanseri hastalığı sonrası çalışmalarına ara vermeyen Başar, hastalığını atlatmıştır. Son dönemde Şehir tiyatrolarına tekrar dönerek, müzikal oyun Yedi Kocalı Hürmüz oyununu oynadı. Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.
Levent Kırca ile 1985 yılında evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu vardır. 2000 yılında boşanma kararı almış Kırca ve Başar çifti, 2001 yılında tekrar evlenmiş ancak 2005 yılında tekrar boşanmışlardır. 2015 yılında eski eşi Levent Kırca'nın vefatının ardından "Benim onunla 35 yılım geçti. Hayatımın 35 yılı gitti" demiştir.
Sosyal medya ağlarında adına açılan hesaplarla ilgili açıklama yapan Oya Başar, hiçbir sosyal medya ağında hesabının bulunmadığını belirterek, bu mecralarda yazılan iletilerin dikkate alınmamasını ifade etmiştir.
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