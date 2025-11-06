Habertürk
Habertürk
        Oval Ofis'te fenalaşıp bayıldı | Dış Haberler

        Oval Ofis'te fenalaşıp bayıldı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları için basın mensupları ve yetkililer Oval Ofis'te bir araya gelirken, bir katılımcının fenalaşıp baygınlık geçirdiği görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 22:22 Güncelleme: 06.11.2025 - 22:23
        Oval Ofis'te fenalaşıp bayıldı
        ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları için basın mensupları ve yetkililer Oval Ofis'te bir araya gelirken, bir katılımcının fenalaşıp baygınlık geçirdiği görüldü.

        ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları, gelişen durum nedeniyle kısa bir süre ertelenirken, baygınlık geçiren kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Donald Trump'ın ekibinde yer alan Mehmet Öz'ün baygınlık kişiye müdahale ettiği görüldü.

