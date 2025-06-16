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        Haberler Ekonomi Otomobil ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda - Otomobil Haberleri

        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda

        Binek araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında değişikliğe gidilmesi hedefleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sunulan yasa teklifinde, taşıtların motor silindir hacmi, menzili ve batarya kapasitesi gibi teknik özelliklerine göre farklı ÖTV oranları belirlenmesinin önünün açılması hedefleniyor. Ayrıca, binek otomobillerin ÖTV oranları ve matrahlarının, piyasa fiyatlarını etkilemeden güncellenmesine dair bir madde de teklifte yer alıyor. Öte yandan, teklife göre, en düşük ÖTV oranının da yüzde 80 olması öngörülüyor

        Giriş: 16.06.2025 - 17:27 Güncelleme: 16.06.2025 - 18:40
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        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sunulan yeni yasa teklifi, birçok farklı alanda yeni düzenleme öngörüyor.

        Bu kapsamda, 2016'dan bu yana defalarca değişen otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) şartlarında da yeni bir değişikliğe gidilmesi hedefleniyor.

        BATARYA VE MENZİL DE HESABA DAHİL EDİLECEK

        21 maddelik teklifin 14'üncü maddesinde, "Maddeyle Cumhurbaşkanına, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranlar ile bu oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan taşıtların, motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri itibarıyla farklı oranlar belirleme yetkisi verilmektedir" ifadelerine yer veriliyor.

        'ÖTV'de matrah güncellemesi şart'
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        Bu kapsamda, otomobillerin silindir hacimleri, elektrikli motor gücü ve fiyatlarına göre şekillenen mevcut ÖTV sisteminin yenileneceği anlaşılıyor.

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        2017'ye kadar sadece motor silindir hacmine göre şekillenen ÖTV oranları, bu tarihten sonra ise araç fiyatlarına göre hesaplanır hale gelmişti.

        Elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında da geçmiş yıllarda değişikliğe gidilmiş, batarya ile çalışan bu araçların motor gücü ve fiyatına göre vergi oranları belirlenmişti.

        ÖTV sistemi son olarak plug-in hibrit, yani şarj edilebilir hibrit araçlar özelinde de bir değişikliğe uğramıştı.

        2024'te yapılan değişiklik ile, bataryası dışarından şarj edilebilen ve aynı zamanda içten yanmalı motora sahip bu otomobillerde, yeni ÖTV oranları yüzde 30, yüzde 60 ve yüzde 70 olarak belirlendi.

        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
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        Düzenleme öncesi Türkiye'de satılan plug-in hibrit otomobillere en düşük yüzde 80 oranında ÖTV uygulanıyordu.

        Meclise sunulan yeni teklifte ise, artık batarya kapasitesi ve menzil değerlerinin de ÖTV hesabına dahil edileceği anlaşılıyor.

        EN DÜŞÜK ÖTV ORANI YÜZDE 80 OLACAK

        Teklifin 15'inci maddesinde ise, "Bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobilleri ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin güncelliğini kaybeden matrah eşikleri nedeniyle, neredeyse tamamı, bulundukları motor silindir hacmi aralığındaki en yüksek ÖTV oranları olan; yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 oranlarından vergilendirildiğinden, söz konusu matrah eşikleri piyasa koşullarında oluşan fiyatları etkilemeyecek şekilde yeniden belirlenmektedir. Ayrıca, kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olanların vergi oranı farklılaştırılmaktadır" şeklinde ifadeler yer alıyor.

        Bu madde ile, taşıt fiyatlarının güncel ekonomik koşullara uygun şekilde vergilendirilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

        Ayrıca, son 3 yıldır yapılmayan matrah güncellemesinin kapsamlı bir şekilde yapılacağı da beklenebilir.

        Öyle ki, geçmiş yıllarda yapılan matrah güncellemeleri, kur artışlarının ardından araç fiyatlarının yükselmesi sonucu kısa sürede geçerliliğini yitiriyordu. Hatta, Türkiye'de son 1 yıldan fazladır satılan tüm içten yanmalı motora sahip araçlar yüzde 80 ve üzeri ÖTV diliminde yer alır hale gelmişti.

        Düzenleme ile, yüzde 45, yüzde 50, yüzde 60 ve yüzde 70 ÖTV oranlarının ortadan kaldırılarak en düşük ÖTV oranının yüzde 80 olması hedefleniyor.

        Öte yandan, 1.8 litreye kadar motor hacmine sahip hibrit araçların da yüzde 80 ÖTV diliminde yer alması hedeflenirken, silindir hacmi 2.5 litreyi geçmeyen hibrit araçların ÖTV oranının ise yüzde 150 olması öngörülüyor.

        KAMU ARAÇLARINDA ÖTV İSTİNASI

        Yasa teklifinde yer alan bir diğer dikkat çeken madde de, kamunun alacağı araçlar ile ilgili.

        Teklifin 13'üncü maddesi, "Ulusal güvenlik kuruluşlarına, milli savunma ve iç güvenlik maksadıyla alacakları ve münhasıran bu amaçla kullanacakları yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan taşıtlar ile ilgili kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan kamyon, kamyonet, arazi taşıtları ve motosikletlerin ilk iktisabında özel tüketim vergisi istisnası getirilmektedir" şeklinde kaleme alındı.

        Bu kapsamda, ilgili kuruluşların ihtiyaç duyduğu fakat yerli üretimi olmayan araçları, ithalat yoluyla ÖTV istisnası ile karşılayabilmesi hedefleniyor.

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