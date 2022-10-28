Otomobilini park etti! Kanlı infaz!

Gaziantep'te olay, dün akşam saatlerinde Karaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İmdat Güçer (23), otomobilini yol kenarına park ettiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

DHA'da yer alan habere göre silah seslerini duyanların ihbarıyla, bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Güçer, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.