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Otomobilini park etti! Kanlı infaz!

Gaziantep'te, 23 yaşındaki İmdat Güçer, aracını park ederken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Güçer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı

Giriş: 28.10.2022 - 13:05 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobilini park etti! Kanlı infaz! - Günün önemli haberleri
Otomobilini park etti! Kanlı infaz!
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DHA

Gaziantep'te olay, dün akşam saatlerinde Karaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İmdat Güçer (23), otomobilini yol kenarına park ettiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

AMBULANSLA ÖZEL HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre silah seslerini duyanların ihbarıyla, bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Güçer, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Acil serviste tedaviye alınan Güçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Güçer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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