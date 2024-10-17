Otomobil bahçe duvarına çaptı: Baba ve kızı yaralandı
Bolu'da yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı. Kazada baba ve kızı yaralandı. Babanın durumunun ağır olduğu öğrenilirken feci kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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Bolu'nun Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde seyreden İlhan T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün yağışlı hava nedeniyle kontrolünü kaybetmesi üzerine yol kenarındaki spor salonunun bahçe duvarına çarptı.
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Kazada sürücü ile yanındaki kızı Yasemin T. yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.
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Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlhan T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Kazı anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kayda alındı.
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