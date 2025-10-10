Habertürk
        Tüm Haberler
        Otomerkezi Trinkoto'yu satın aldı

        Otomerkezi.net, Trinkoto.com'u satın aldı. Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, birleşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hamle, ikinci el otomobil sektöründe hem dijitalleşmenin hem de güvenin yeni bir seviyesini temsil ediyor. Müşterilerimize araçlarını satarken en kolay, en hızlı ve en adil çözümü sunmak bizim için öncelik olmaya devam edecek" dedi

        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 14:59 Güncelleme: 10.10.2025 - 15:09
        Otomerkezi Trinkoto'yu satın aldı
        Kurumsal ikinci el şirketlerinden Otomerkezi.net, dijital büyüme stratejisi kapsamında Trinkoto.com’u satın aldığını duyurdu.

        Bu satın alma ile birlikte, Otomerkezi.net ikinci el araç pazarında dijital ekosistemini genişletmeyi ve kullanıcılarına daha hızlı, şeffaf ve kolay araç satışı deneyimi sunmayı hedefliyor.

        Çevrimiçi araç değerleme ve satış süreçlerini sadeleştiren, kullanıcı dostu arayüzüyle tanınan bir platform olan Trinkoto.com, artık Otomerkezi.net çatısı altında, şirketin 360° satış ağı ve güçlü bayi yapısıyla birleşerek Türkiye genelinde çok daha geniş bir hizmet ağı oluşturacak.

        Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, birleşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hamle, ikinci el otomobil sektöründe hem dijitalleşmenin hem de güvenin yeni bir seviyesini temsil ediyor. Müşterilerimize araçlarını satarken en kolay, en hızlı ve en adil çözümü sunmak bizim için öncelik olmaya devam edecek" dedi.

        Bu birleşme sonrası Trinkoto.com, Otomerkezi markası altında yenilenen altyapısı ve kullanıcı deneyimiyle yoluna devam edecek.

