Dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takib ediliyor. Son olarak otogaza zam geldi. Yapılan zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin, motorin (mazot), LPG kaç TL? İşte 4 Eylül 2024 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatı…