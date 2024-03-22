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        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında tahliye kararı

        Mersin'de belediye otobüsünde 71 yaşındaki Hamdiye ve 77 yaşındaki Ramazan Polat çiftini dövdükleri iddiasıyla ilgili davada, okul müdürü İsmet Turan'ın tutukluluk halinin devamına, 17 yaşındaki oğlu A.O.T. için ise tahliye kararı verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 17:46 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:48
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        Yaşlı çifte dayak davasında tahliye
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde 15 Aralık günü Hastaneden çıkan Hamdiye-Ramazan Polat çifti evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi.

        Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan okul müdürü İsmet Turan ve oğlu A.O.T. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi ile İsmet Turan ve oğlu, çifti dövdü. Olaydan sonra taraflar, birbirinden şikayetçi oldu.

        İsmet Turan ile oğlu A.O.T., gözaltına alındı. İsmet Turan tutuklandı, oğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir süre sonra A.O.T. de soruşturma kapsamında tutuklandı.

        "BEDENEN KENDİNİ SAVUNAMAYACAK HALDE"

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        Sanıklar hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan Mersin 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

        İddianamede her iki tarafın da birbirini yaraladığı, ayrıca küfür ve hakaret suçu işlediğine yer verildi. Sanıklar, bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar SEGBİS ile duruşmaya katıldı, şikayetçi çift ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmada yer alamadı.

        Duruşmada Ramazan Polat hakkına Mersin Adli Tıp Kurumu'ndan tanzim edilen rapor da okundu. Raporda, Polat'ın 'ruhen kendini savunabilecek ancak bedenen kendini savunamayacak' halde olduğu belirtildi.

        MÜDÜR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Duruşmada savunma yapan İsmet Turan, "Ramazan Polat, otobüste o kadar çok küfrediyordu ki eşi ağzını kapatıyordu. İlk küfrü o etti. Raporu kabul etmiyorum. Küfretmiş olabilirim, hatırlamıyorum. Bana ettikleri küfür ve tehditler için şikayetçiyim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

        Sanık A.O.T. de üzerine atılı suçlamaları reddetti.

        OĞLU TAHLİYE EDİLDİ

        Mahkeme, İsmet Turan'ın tutukluluk halinin devamına, oğlu A.O.T.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Sanık A.O.T. tahliye edildi.

        Mahkeme ayrıca Polat çiftinin duruşmaya getirilmesine karar verip, eksiklerin de tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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