Otobüste yaşlı çifte dayak davasında tahliye kararı

Mersin'in Toroslar ilçesinde 15 Aralık günü Hastaneden çıkan Hamdiye-Ramazan Polat çifti evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi.

Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan okul müdürü İsmet Turan ve oğlu A.O.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile İsmet Turan ve oğlu, çifti dövdü. Olaydan sonra taraflar, birbirinden şikayetçi oldu.

İsmet Turan ile oğlu A.O.T., gözaltına alındı. İsmet Turan tutuklandı, oğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir süre sonra A.O.T. de soruşturma kapsamında tutuklandı.

"BEDENEN KENDİNİ SAVUNAMAYACAK HALDE"

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Sanıklar hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan Mersin 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İddianamede her iki tarafın da birbirini yaraladığı, ayrıca küfür ve hakaret suçu işlediğine yer verildi. Sanıklar, bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar SEGBİS ile duruşmaya katıldı, şikayetçi çift ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmada yer alamadı.

Duruşmada Ramazan Polat hakkına Mersin Adli Tıp Kurumu'ndan tanzim edilen rapor da okundu. Raporda, Polat'ın 'ruhen kendini savunabilecek ancak bedenen kendini savunamayacak' halde olduğu belirtildi.