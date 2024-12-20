Otobüs şoförüne bıçak çekti!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Direksiyon sallarken bir anda eşkiyalığa soyunan sürücü İETT şoförüne saldırmaya kalktı. Yol verme tartışması sonrası yaşanan bıçaklı tehdidi yolcular bertaraf etti. O anlarsa otobüsün kameralarına yansıdı.
Giriş: 20.12.2024 - 19:33 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:33
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Direksiyon sallarken bir anda eşkiyalığa soyunan sürücü İETT şoförüne saldırmaya kalktı.
Yol verme tartışması sonrası yaşanan bıçaklı tehdidi yolcular bertaraf etti.
O anlarsa otobüsün kameralarına yansıdı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ