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        Haberler Gündem İstanbul Otobüs şoförüne bıçak çekti! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Otobüs şoförüne bıçak çekti!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Direksiyon sallarken bir anda eşkiyalığa soyunan sürücü İETT şoförüne saldırmaya kalktı. Yol verme tartışması sonrası yaşanan bıçaklı tehdidi yolcular bertaraf etti. O anlarsa otobüsün kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 19:33 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:33
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        Otobüs şoförüne bıçak çekti!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Direksiyon sallarken bir anda eşkiyalığa soyunan sürücü İETT şoförüne saldırmaya kalktı.

        Yol verme tartışması sonrası yaşanan bıçaklı tehdidi yolcular bertaraf etti.

        O anlarsa otobüsün kameralarına yansıdı.

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