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        Haberler Bilgi Ekonomi Otobüs biletlerinde yüzde 40 Aile Yılı indirimi nedir, kimler yararlanabilir, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

        Otobüs biletlerinde yüzde 40 'Aile Yılı' indiriminden kimler yararlanabilir, uygulama ne zaman başlıyor?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından bir indirim de otobüs biletlerine geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yeni düzenlemeyle otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek." dedi. Peki, kimler otobüs bileti indiriminden yararlanabilir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 13:09 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:09
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        • 1

          'Aile Yılı' indirimleri devam ediyor. Sinema, uçak ve tren biletinden sonra bir indirim de otobüs biletlerine yapıldı. Aile oldğunu belgeleyen vatandaşlar, yüzde 40'a kadar indirim alabilecek. Peki, indirimli otobüs bileti ugyulaması ne zaman başlıyor?

        • 2

          AİLELERE YÜZDE 40 İNDİRİMLİ BİLET

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, şehirler arası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını bildirdi.

          Uraloğlu, söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgi vererek, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre şehirler arası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, Bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30'a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek. Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak. eni düzenleme 17 Mart Pazartesi'den itibaren uygulanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

        • 3

          KİMLER YÜZDE 40 AİLE İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLİR?

          Yeni düzenlemeyle en az 2, en fazla 4 kişinin aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek etmesi, aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlaması gerekiyor.

        • 4

          İNDİRİMLİ OTOBÜS BİLETİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Aile Yılı kapsamında uygulanacak otobüs bileti indirimi, 17 Mart 2025 tarihinde başlayacak.

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