KİMLER YÜZDE 40 AİLE İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLİR?

Yeni düzenlemeyle en az 2, en fazla 4 kişinin aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek etmesi, aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlaması gerekiyor.