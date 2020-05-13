Oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - İSTANBUL

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 8 Mayıs'ta Ü.Y.K.'ye ait otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Yunus K.'yi gözaltına aldı.Şüphelinin verdiği ifade neticesinde çalınan otomobil Tuzla'da bir otoparkta ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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