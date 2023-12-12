'Othello' seyirciyle buluşuyor

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William Shakespeare'in unutulmaz eseri Othello, Moda Sahnesi'nin sahnelediği beşinci Shakespeare oyunu olarak seyirciyle buluşuyor. Aşk, kıskançlık ve ilişkilerin ötesinde politika, sınıf farkı ve kimlik konularını derinlemesine ele alan muhteşem oyun 5 Ocak'ta prömiyer yapacak.

Kemal Aydoğan'ın yönettiği ve Emine Ayhan'ın çevirdiği oyunda sahnede, Caner Cindoruk’a; Yılmaz Sütçü, Mert Şişmanlar, İlay Erkök, Seray Akülker, Ahmed Saka ve Mesut Karakulak eşlik ediyor. Moda Sahnesi daha önce de Shakespeare uyarlamaları “Hamlet”, “En Kısa Gecenin Rüyası”, “Fırtına” ve “Şirreti Evcilleştirmek” kapalı gişe oynamıştı.

Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Oyun hakkında

Othello, çok çeşitli konular üzerinde durur. Bu konulardan bazıları ırkçılık, aşk, kıskançlık, ihanet ve ahlaktır. Eserde birçok kişi yer almaktadır ve her birine çok karakteristik özellikler yüklenmiştir. Oyun 5 ana kahraman üzerine kuruludur.

Ana karakter Othello siyahî bir komutandır ve işini çok iyi yapmaktadır. Lago, eserin kötü adamıdır, hemen hemen tüm olaylar Lago etrafında döner. Acımasız, ikiyüzlü kalbi kin ve nefretle dolu olan bir adamdır. Lago aynı zamanda Othello’nun çavuşudur ama Othello’ya düşmanlık da beslemektedir çünkü kendisinin yerine Cassio’yu yaveri yapmıştır.

Eserde gelişen tüm olayların temel sebebi de budur aslında. Desdemona ise Othello’nun çok sevdiği kadındır. Eser, Othello ve Desdemona’nın birbirlerini sevmelerini konu alarak başlar. Ama Desdemona’nın babası Brabantio çok ırkçı biridir ve kızını siyahî bir erkekle evlendirmek istemez. Kızı defalarca Othello’yu sevdiğini dile getirmiş de olsa Brabantio kızını evlendirmeye yanaşmaz ve bu yüzden de Desdemona sevdiği adama kaçar, evlenirler. Kızın kaçtığı gece, olaya şahit olan birkaç insan ise durumu hemen Brabantio’ya açar ve Brabantio kızını bulduğu gibi siyahî bir erkekle evlendiği için onu evlatlıktan reddettiğini söyler.