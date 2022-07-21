Oteldeki sır ölüm: Rus model çıktı

İstanbul'da, kaldığı otelden düşerek öldüğü iddia edilen kadının Rus vatandaşı Sofia Olifrenko (24) olduğu ortaya çıktı.
Olay, geçen pazartesi günü gece saat 01.30 sıralarında Şişli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan otelde meydana geldi. Otelde kalan yabancı uyruklu bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
BAŞKA İSİMLE KAYIT YAPTIRMIŞ
Yapılan incelemelerde kadının otele Aleksandra V. adına kayıt yaptırarak girdiği belirlendi. Polis kadının gerçek kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Rus vatandaşı Sofia Olifrenko olduğu ortaya çıktı.
ŞÜPHELİ: ÇATIYA GİDİP KENDİNİ AŞAĞI ATTI
Olaydan sonra F.K. isimli bir kişi şüpheli olarak gözaltına alındı. F.K. emniyetteki ifadesinde, "Rum mezarlığının orada gördüm. Yürüyecek durumda değildi. Birlikte otele gittik. Odada uyuduk. Ardından sakince kapıdan çıktı, ben de arkasından çıktım. Çatıya gidip kendini aşağı attı" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan F.K. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan ülkesinde modellik yaptığı öğrenilen Sofia Olifranka'nın ölmeden önceki son görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde Sofia Olifrenko'nun sendeleye sendeleye yürüdüğü ve güçlükle ayakta durduğu görüldü.
EŞİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Olifrenko'nun kendisi gibi model olan eşi Istvan Sarkozy sosyal medya hesabından eşiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, şunları yazdı: "Sofia benim için ne kadar önemli olduğunu kelimelerle tarif edemem ve beni ileriye götüren her şey olduğunu, motivasyonum, yaşam motorum, başıma gelen en iyi şeydin. Ve şimdi sonsuza kadar gittin. Beni terk ettin. Burada gözyaşları içinde ve kırık bir kalple. Cennete hayırlı yolculuklar dilerim sevgili eşim" yazdı.
Rus model Sofia Olifrenko'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
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