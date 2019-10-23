Otel odasında yemek pişirme komedisi

23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyaca ünlü şefler klasmanında adı 'Anarşist Aşçı'ya çıkan, İngiliz George Egg, Uluslararası İstanbul Komedi Festivali'nde Tuna Ofis'in katkılarıyla farklı bir komedi sunumu yaptı. Yemek yapmayı profesyonelce düzenlenmiş bir mutfak ortamından çıkarıp, bulunduğunuz her yerde kendinize nasıl mükellef bir menü hazırlayabileceğinizi sergilediği bir şovla anlatan Egg, Sedef İybar'ın sahne yönetiminde izleyenlere şaşırtıcı ve kahkaha dolu bir akşam yaşattı.
Kapılarını 29 Ekim'de açacak olan Sofitel İstanbul Taksim'in balo salonunda gerçekleştirilen gösterimde George Egg; bir otel odasında bulunan standart kahve fincanı, fön makinesi, su ısıtıcısı, ütü ve ütü masası ile 1 saatten kısa bir sürede nasıl 4 course yemek pişirilebileceğini uygulamalı olarak gösterirken, sahnede hazırladığı her tabağı da konuklara Sedef İybar aracılığıyla tattırdı.Turan Tuna - Şahin Nalbant - Zümrüt Arol Bekçe - Demet Akbağ - Berna Sağlam Naipoğlu
Kahve fincanı içinde fön makinesi ile mısır patlatan George Egg, ardından ütü masasının üzerinde ütüyle panini hazırladı. Elbise askılarından hazırladığı tel sepetle su ısıtıcısı içinde levrek pişiren Egg, ardından ütünün üzerinde eşsiz bir pancake pişirdi. Her bir anı kahkaha dolu bu eğlenceli şovu izlemeye gelen konuklar arasında; BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, Demet Akbağ, Nahide Büyükkaymakçı, İdil Lüleci, Berna Sağlam Naipoğlu, Sema Demiral, Bulut Reyhanoğlu, Çiçek Benardete, Özer Benardete, Nuray Tekin, Yelda İpekli, Şirin Payzın, Gülay Afşar ile Murat Afşar da vardı.
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