Otel çıkışındaki cinayet çözüldü!
İstanbul Sultangazi'de 2 hafta önce otomatik silahlarla vurularak hayatını kaybeden Barış Özdoğan cinayeti çözüldü. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada, silahı kullandığı tespit edilen iki şüpheli yakalandı. Sultangazi'de yaşanan bu olayın da İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıkladığı KAFES-29 operasyonunu kapsamında yer alan 2 bölgesel suç örgütünün çatışması olduğu ortaya çıktı
Kan donduran olay, 21 Aralık 2022’de bir otelin önünde meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kaldığı otele ziyarete gelen kız arkadaşını karşılamak üzere dışarı çıkan Barış Özdoğan, otomobille otelin önüne gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.
OLAY KAMERADA
Otomatik silahların kullanıldığı saldırıda vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Özdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yaklaşık 50 kovan bulundu. Dehşete ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
ARAÇ YAKILMIŞ BULUNDU
Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Saldırıyı yapan aracın kaçtığı istikametten yola çıkan polis, olayda kullanılan aracı yakılmış olarak buldu.
İKİ SALDIRGAN YAKALANDI
Aracın bulunması üzerine cinayet ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çalışmalarda, şüpheli oldukları belirtilen Mehmet E. (18) ile Arif R.(20) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet E.’nin 10, Arif R.’nin ise 14 ayrı suç kaydı ortaya çıktı.
BÖLGESEL İKİ ÇETENİN ÇATIŞMASI
Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, saldırının detayları ortaya çıktı. Silahlı saldırının izleri yurt dışında olan ve hakkında kırmızı bültenle arama kaydı bulunan Volkan Reçber ile hala cezaevinde olan "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in elebaşı olduğu husumetli 2 ayrı bölgesel suç örgütüne uzandı. Cinayetin 2 grubun çatışması olduğu iddia edildi.
BAKANIN AÇIKLADIĞI ÇATIŞMALAR
Bu iki suç örgütünün üyelerine ayrıca KAFES-29 adlı operasyon düzenledi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki suç örgütü ile ilgili detaylara yer verdi. Bakan Yerlikaya, hakkında kırmızı bülten bulunan suç örgüt lideri Volkan Reçber ile hala cezaevinde olan "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in elebaşı olduğu husumetli 2 ayrı bölgesel suç örgütünün hedeflendiğini aktaran Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:
"Şüphelilerin İstanbul'da 4 ayrı cinayet gerçekleştirdikleri, silahlı çatışmalardan dolayı 1 kız çocuğunun ölümüne ve çok sayıda iş yerinde hasar oluşmasına neden oldukları, Eyüpsultan'da görevli polis memurlarıyla çatışmaya girdikleri, anlaşmazlık yaşadıkları şahıslara yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri, korkutma ve haraç almak amaçlı çok sayıda iş yerinin ve ikametin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları, çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve yabancıların paralarını yağmaladıkları tespit edildi. Ayrıca İstanbul merkezli 7 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt faaliyetleri kapsamında yukarıdaki suçları işleyerek kamu güvenliği ve barışını tehdit eden şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 28 tabanca 6 AK-47 kalaşnikof, 1 uzun namlulu otomatik silah, 1 çelik yelek ele geçirildi. 61 şüpheli yakalandı. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Hepsi kafese girecek."