ÖSYM sınav ve başvuru takvimi belli oldu! 2025 ÖSYM sınav tarihlerine göre KPSS, MSÜ, DGS, ALES, YKS ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM sınav tarihleri belli oldu. Devlet kadrolarına yerleşmek isteyen vatandaşlar YKS, YDS, MSÜ, KPSS, ALES, YÖKDİL sınavları ne zaman, ÖSYM sınav ve başvuru tarihleri nasıl sorusuna yanıt arıyor. Adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda başvuru işlemlerini tamamlayacak ve söz konusu sınavlara katılacaklar. İşte 2025 ÖSYM güncel başvuru ve sınav takvimi