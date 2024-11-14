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        Haberler Bilgi Yaşam ÖSYM sınav ve başvuru takvimi belli oldu! 2025 ÖSYM sınav tarihlerine göre KPSS, MSÜ, DGS, ALES, YKS ne zaman yapılacak?

        ÖSYM sınav ve başvuru takvimi belli oldu! 2025 ÖSYM sınav tarihlerine göre KPSS, MSÜ, DGS, ALES, YKS ne zaman yapılacak?

        ÖSYM sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. Akademik kariyer hedefleyenler ALES'e, ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyenler DGS'ye, üniversite eğitimi için ise YKS'ye katılacak olan milyonlarca aday "ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyordu. İşte ÖSYM 2025 sınav tarihleri ve başvuru takvimi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 14.11.2024 - 09:47
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        • 1

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM sınav tarihleri belli oldu. Devlet kadrolarına yerleşmek isteyen vatandaşlar YKS, YDS, MSÜ, KPSS, ALES, YÖKDİL sınavları ne zaman, ÖSYM sınav ve başvuru tarihleri nasıl sorusuna yanıt arıyor. Adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda başvuru işlemlerini tamamlayacak ve söz konusu sınavlara katılacaklar. İşte 2025 ÖSYM güncel başvuru ve sınav takvimi

        • 2

          ÖSYM GÜNCEL SINAV TARİHLERİ 2025

          ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ve aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

          GÜNCEL ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          YKS NE ZAMAN?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.

          Ersoy, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını da söyledi.

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.

          KPSS NE ZAMAN?

          Kamu Personeli Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde,

          2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        • 4

          YÖKDİL/1NE ZAMAN?

          Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1): 16 Şubat 2025

          Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2): 22 Temmuz 2025

          MSÜ NE ZAMAN?

          Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ): 23 Şubat 2025

          YDS NE ZAMAN?

          YDS 2025 sınavları 9 Mart 2025, 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

        • 5

          TUS NE ZAMAN?

          Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) başvuru işlemleri 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.

          ALES NE ZAMAN?

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 13 Nisan 2025

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 06 Temmuz 2025

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 23 Kasım 2025

        • 6

          DGS NE ZAMAN?

          Dikey Geçiş Sınavı (DGS): 20 Temmuz 2025

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