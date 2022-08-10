KPSS lisans sınavının iptal edilmesi sonrasında kamuda memur olarak görev almak isteyen binlerce aday için duyuru ÖSYM'den geldi. ÖSYM, 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri, ÖABT oturumları için sınav merkezi tercih güncellemesi için açıklama yaptı. 18 Eylül tarihinde uygulanacak ilk sınav ile sınav yeri değişikliği yeniden gündeme geldi. İşte ÖSYM'den KPSS sınav merkezi tercihi güncellemesi hakkında merak edilen soruların yanıtı...