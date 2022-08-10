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Dikkat! ÖSYM'den güncelleme açıklaması: 2022 KPSS sınav yeri değişikliği ne zaman ve nasıl yapılacak? KPSS Sınav Merkezi Tercih tarihleri ne zaman?

ÖSYM'den güncelleme açıklaması: KPSS sınav yeri değişikliği ne zaman ve nasıl yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2022 KPSS sınav merkezi tercihlerinin güncellenmesine dair açıklamalarda bulundu. Yeni KPSS sınav takvimi ile tarihleri değişen oturumlar için sınav yeri değişikliğinin yapılacağı tarihler açıklandı. Binlerce aday "KPSS sınav yeri değişikliği ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte KPSS sınav merkezi tercih tarihleri ve sınav değişikliği hakkında detaylar...

10.08.2022 - 08:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • KPSS lisans sınavının iptal edilmesi sonrasında kamuda memur olarak görev almak isteyen binlerce aday için duyuru ÖSYM'den geldi. ÖSYM, 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri, ÖABT oturumları için sınav merkezi tercih güncellemesi için açıklama yaptı. 18 Eylül tarihinde uygulanacak ilk sınav ile sınav yeri değişikliği yeniden gündeme geldi. İşte ÖSYM'den KPSS sınav merkezi tercihi güncellemesi hakkında merak edilen soruların yanıtı... 

  • KPSS SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİK TARİHLERİ

    Sınava başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler, 11-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden "AİS" merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.

  • Sınav merkezi güncelleme işlemi, "11 Ağustos 2022 tarihi saat 14.00’te başlayacak, 12 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecektir." açıklamasına yer verildi.

  • KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

    ÖSYM, yeni tarihleri duyurulan KPSS sınavları için sınav yeri değişikliğinin yapılabileceğini ilan etti. Buna göre sınava başvuruda bulunan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler, 11-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden "https://ais.osym.gov.tr" sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.

    KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • 2022 KPSS SINAV TAKVİMİ AÇIKLAMASI

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

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