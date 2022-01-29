2022 üniversite sınavı ile ilgili tarih belli oldu. Sınavlar hazırlanmaya devam eden binlerce öğrenci, üniversite sınav tarihlerini merak ediyor. Peki 2022 YKS sınavı ne zaman? ÖSYM Üniversite sınavı bu yıl hangi tarihte? İşte 2022 YKS, TYT, AYT, YDT oturum tarihleri...

ÖSYM 2022 YKS (ÜNİVERSİTE) SINAVI TARİHİ

Üniversite sınavları 3 kademeli olarak gerçekleşiyor.