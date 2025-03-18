Osmanlı Padişahları Listesi ve Sırası

1299 yılında küçük bir beylik olarak ortaya çıkan Osmanlı, tarihte en uzun ömürlü imparatorluklar arasında yer alır. Yüzlerce yıl boyunca Asya, Avrupa ve Afrika bölgelerinde geniş bir coğrafyaya hükmeden bu imparatorluk; askeri, siyasi ve kültürel alanda tarih sayfasına büyük izler bırakmıştır. İdari yapısı, fetihleri ve çok uluslu yapısı ile dünya tarihine yön veren devletlerden biri olmuştur. Kendi dönemlerinde oldukça önemli kararlar alarak devlet yönetimine yön veren Osmanlı padişahları, birbirinden farklı zamanlarda farklı stratejiler izledi. İmparatorluğun yükseliş, duraklama ve yıkılış dönemlerinden Osmanlı imparatorluğu padişahları kronolojisi tarihe ilgi duyanlar tarafından merak ediliyor. İşte kuruluş dönemi Osmanlı padişahları ve yükselme dönemi Osmanlı padişahları ile tarihte oynadıkları kritik roller…

OSMANLI PADİŞAHLARI KRONOLOJİSİ

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1299’da Osman Gazi tarafından kurulan Osmanlı İmparatorluğu, 1922 yılına kadar hüküm sürerek, dünya tarihinin en uzun ömürlü devletlerinden biri olmuştur. Tarihte etkili bir devlet olarak görülen Osmanlı tahtına oturan padişahlar, imparatorluğun farklı dönemlerinde çeşitli politikalar ve yönetim anlayışlarını benimsemişlerdir. Osmanlı imparatorluğu padişahları kronolojisi incelendiğinde, devletin farklı evrelerde nasıl gelişim gösterdiği net bir şekilde görülür. İşte Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma Dönemleri hakkında tüm merak edilenler:

KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI PADİŞAHLARI (1299-1453)

Yaklaşık 600 yıl boyunca dünya tarihine yön veren Osmanlı İmparatorluğu; kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme ve dağılma dönemlerinden geçmiştir. Anadolu’da küçük bir beylik olarak temelleri atılan Osmanlı Devleti, zamanla büyük bir imparatorluğa dönüşmüştür. Kuruluş döneminde küçük bir beylik olarak başlayan Osmanlı İmparatorluğu, yükselme döneminde dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline gelmiştir. Kuruluş dönemi Osmanlı Padişahları, güçlü bir yönetim anlayışı oluşturmak ve devletin sınırlarını genişletmek için mücadele etmiştir. Fakat Osmanlı duraklama, gerileme ve dağılma dönemlerinde eski gücünü kaybetmiştir.

Osman Gazi (1299-1326): Osmanlı Beyliği’nin kurucusu olarak kabul edilen Osman Gazi, Bizans’a karşı elde ettiği zaferlerle Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk topraklarını genişletmiştir.

Orhan Gazi (1326-1362): Osmanlı Devleti’nin ilk sultanı olarak kabul gören Orhan Gazi, Bursa’yı fethederek Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti yapmıştır.

I. Murad (1362-1389): Osmanlı’nın Balkanlar’a açılmasını sağlayan birinci Murad, 1389 yılında Kosova Savaşı sırasında şehit olmuştur.

Yıldırım Bayezid (1389-1402): Anadolu’da Türk birliğini sağlamak hedefiyle çalışan Yıldırım Bayezid, 1402 yılında Timur’a karşı yapılan Ankara Savaşı’nda yenilmiştir.

I. Mehmet (1413-1421): Osmanlı’nın Fetret Devri’nden çıkmasını sağlayan birinci Mehmet, imparatorluğun birliğini sağlamıştır.

II. Murad (1421-1451): Osmanlı’nın Balkanlardaki hakimiyetini pekiştiren ikinci Murad, II.Kosava ve Varna savaşlarında Haçlılara karşı zafer elde etmiştir.

YÜKSELME DÖNEMİ OSMANLI PADİŞAHLARI (1453-1579)

Osmanlı Devleti, 1453 ile 1579 yıllarında en güçlü zamanını yaşamıştır. Bu dönemde, Osmanlı üç kıtaya yayılarak büyük bir imparatorluk haline gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet (1451-1481): İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet, Orta Çağ’ı kapatarak Yeni Çağ’ı açmıştır. Osmanlı’yı tam manasıyla bir imparatorluk haline getiren padişah Fatih Sultan Mehmet’tir.

II. Bayezid (1481-1512): Babasının fetih politikasını izleyen II. Bayezid, iç isyanlarla uğraşmak zorunda kalmıştır.

Yavuz Sultan Selim (1512-1520): Kısa bir zamanda Osmanlı sınırlarını büyük ölçüde genişleten Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi ile halifeliği Osmanlı’ya kazandırmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566): Osmanlı imparatorluğunun en parlak dönemini yaşatan Kanuni Sultan Süleyman, Doğu’da Safevilere, Batı’da Avusturya ile Macaristan’a karşı büyük zaferler elde etmiştir.

II. Selim (1566-1574): Osmanlı’nın denizlerde üstünlüğünü sürdürmesini sağlayan II. Selim, ordunun yönetimini sadrazamlara bırakmıştır.

III. Murad (1574-1595): Osmanlı’nın Avrupa’daki hâkimiyetinin devam ettiği fakat devlet içerisinde zayıflama belirtilerinin görülmeye başlandığı dönemde III. Murad, padişahlık görevini sürdürmüştür. DURAKLAMA DÖNEMİ OSMANLI PADİŞAHLARI (1579-1699) Osmanlı Devleti, duraklama döneminde eski gücünü korumakta zorluk çekmiş ve askeri, idari ve ekonomik problemler yaşamaya başlamıştır. III. Mehmet (1595-1603): Haçova Meydan Muharebesi ve Eğri Seferi gibi önemli zaferler kazanan III. Mehmet döneminde saray entrikaları devleti zayıflatmıştır.

I. Ahmet (1603-1617): İlk kez şehzadelerin tahta geçme sistemini değiştiren I. Ahmet, “ekber ve erşad” sistemini getirmiştir.

IV. Murad (1623-1640): Genç yaşta tahta çıkan IV. Murad, disiplinli ve sert yönetimi ile Osmanlı devletini toparlamaya çalışmıştır.

Köprülü Mehmet Paşa ve Köprülü Fazıl Ahmet Paşa dönemleri: Sadrazamların etkili olduğu Köprülü Mehmet Paşa ve Köprülü Fazıl Ahmet Paşa dönemlerinde, Osmanlı belirli başarılara imza atmıştır.

II. Viyana Kuşatması (1683): Osmanlı Devleti için oldukça büyük bir dönüm noktası olan II. Viyana Kuşatması, başarısızlıkla sonuçlanmıştır. GERİLEME DÖNEMİ OSMANLI PADİŞAHLARI (1699-1792) Karlofça Antlaşması ile büyük toprak kayıpları yaşayan Osmanlı Devleti, Batı karşısında gerilemeye başladı. II. Mustafa (1695-1703): Osmanlı Devleti’nin Batı karşısındaki gerilemesi padişah II. Mustafa döneminde başlamıştır.

III. Ahmed (1703-1730): Lale Devri’nde Osmanlı’da ilk batılılaşma hareketleri başlatan padişah III. Ahmed’dir.

I. Mahmud (1730-1754): Osmanlı’nın son büyük askeri başarılarını elde eden padişah, I. Mahmud olarak bilinir.

III. Selim (1789-1807): Osmanlı’da modernleşme çabalarını başlatan III. Selim’in reformları yeniçerilerin tepkisiyle sekteye uğramıştır. DAĞILMA DÖNEMİ PADİŞAHLARI (1792-1922) 1792 ile 1922 yılları arasını kapsayan Osmanlı’nın dağılma döneminde ciddi iç isyanlar yaşanırken Osmanlı Devleti, Avrupa’daki üstünlüğünü kaybederek sonunda yıkılmıştır. II. Mahmud (1808-1839): Yeniçeri Ocağı’nı kaldıran II. Mahmud, Osmanlı ordusunu modernleştirmiştir.

Abdülmecid (1839-1861): Tanzimat Fermanı’nı ilan eden Abdülmecid, Osmanlı’yı Batılı bir devlet yapmaya çalışmıştır.

Abdülaziz (1861-1876): Avrupa’ya seyahat eden ilk Osmanlı padişahı Abdülaziz’dir.

II. Abdülhamid (1876-1909): Osmanlı’nın son mutlak hükümdarı olan II. Abdülhamid, istibdat yönetimi ile devleti ayakta tutmaya çalışmıştır fakat, Meşrutiyet ilan edilmiştir.

V. Mehmet Reşad (1909-1918): Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’na girdiği padişah V. Mehmet Reşad’dır.

VI. Mehmet Vahdettin (1918-1922): Osmanlı’nın son padişahı VI. Mehmet Vahdettin olarak kabul edilir. 1922 yılında saltanatın kaldırılmasıyla birlikte Osmanlı devri sona ermiştir.

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