Osmaniye'de tarihi konakta yangın

Osmaniye'de tarihi konak alev alev yandı
Osmaniye'de tarihi konakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı
Giriş: 15.10.2024 - 06:54 Güncelleme: 15.10.2024 - 06:56
Osmaniye'de Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Mehmet Eminler Konağı'ndan yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, konak ve çevresindeki bazı iş yerlerinde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
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