Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Osmaniye'de tarihi konakta yangın | Son dakika haberleri

        Osmaniye'de tarihi konak alev alev yandı

        Osmaniye'de tarihi konakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 06:54 Güncelleme: 15.10.2024 - 06:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de tarihi konakta yangın
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Osmaniye'de Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Mehmet Eminler Konağı'ndan yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, konak ve çevresindeki bazı iş yerlerinde hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Osmaniye
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bizim Çocuklar, İzlanda'da tarih yazdı!
        Bizim Çocuklar, İzlanda'da tarih yazdı!
        "Grubu lider bitiririz"
        "Grubu lider bitiririz"
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Ahmet Selim Kul yazdı: Türk’e durmak yaraşmaz
        Ahmet Selim Kul yazdı: Türk’e durmak yaraşmaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NASA, Europa'da 'yaşam' arayacak
        NASA, Europa'da 'yaşam' arayacak
        Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
        Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Kurye tornavidayla öldürüldü
        Kurye tornavidayla öldürüldü
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Tehditle yardım paralarını istediler
        Tehditle yardım paralarını istediler
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Habertürk Anasayfa