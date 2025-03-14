Osmaniye'de köy evleri teslim edildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapımı tamamlanan 32 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere teslim edildi.

Vali Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından Yusufizzettin köyünde yaptırılan 32 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

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Törende konuşan Vali Yılmaz, yapımı tamamlanan konutları, hak sahiplerine teslim etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Bütün hak sahiplerine deprem konutlarını teslim edinceye kadar durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceklerini dile getiren Yılmaz, "Allah'ın izniyle bu yılın sonuna kadar teslim etmediğimiz konut neredeyse kalmayacak, yüzde 100'e yakınını ilimiz genelinde teslim etmiş olacağız" dedi.

Konuşmasının ardından Yılmaz, hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.